11 декабря в Театре драмы Кузбасса пройдёт бенефис заслуженного артиста РСФСР, почётного работника культуры Кузбасса Виктора Мирошниченко. В этот вечер состоится премьера лирической комедии «Сирота казанская», 12+ по киносценарию Олега Антонова — новогодней сказки для взрослых о том, что крепкая семья не всегда связана с кровным родством. Поставил премьеру главный режиссёр театра Антон Безъязыков.

В основе сюжета — история деревенской учительницы Насти, которая никогда не знала своего отца. Найдя неотправленное письмо матери, героиня узнаёт, что отец даже не подозревал о её существовании. В надежде на чудо Настя публикует письмо в газете — и вскоре на пороге её дома появляется незнакомец.

Виктор Мирошниченко, чья творческая судьба на протяжении 55 лет неразрывно связана с Театром драмы Кузбасса, предстанет в образе Павла Оттовича Брумеля — потомственного фокусника. В репертуаре Виктора Васильевича — более 250 ролей. Помимо актёрской карьеры, Мирошниченко известен как режиссёр, педагог, академик и бывший руководитель театра.