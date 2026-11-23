Кузбасские пенсионеры, а также люди с инвалидностью и многодетные семьи теперь могут оформить электронное удостоверение в мессенджере «Макс» — оно хранится в виде QR‑кода. С ним можно получать скидки в магазинах и аптеках, подтверждать возраст, пользоваться льготным посещением музеев и выставок, подтверждать право на бесплатный проезд и оформлять другие социальные услуги.

При сканировании кода проверяется только льготный статус человека — личные данные, например размер пенсии, остаются скрытыми. Чтобы получить цифровое удостоверение, нужно убедиться, что смартфон поддерживает распознавание лица или отпечатка пальца, приложения обновлены до последней версии, а на портале Госуслуг есть подтверждённая учётная запись. Затем в разделе «Работа и пенсия» на Госуслугах следует дать согласие Социальному фонду России на выпуск удостоверения, после чего в профиле мессенджера нужно зайти в раздел «Цифровой ID», нажать «Создать» и предоставить необходимые согласия.

При этом электронное удостоверение не отменяет действие бумажного: граждане вправе использовать любой из форматов.