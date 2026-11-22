В Кузбассе обсуждают нестандартный способ вывоза угля — по реке Томь до североморского порта. Экономист Евгений Харлампенков подсчитал для kuzbass.aif.ru, во сколько обойдётся реализация этой идеи.

Только на флот потребуется не менее 300 млрд рублей. В эту сумму входит закупка как минимум четырёх речных ледоколов (стоимость одного — 1,125 млрд рублей), десятков буксиров (от 1 до 2,5 млрд рублей за единицу) и несамоходных барж‑площадок (30–50 млн рублей каждая). Дополнительно на обустройство терминалов и речной инфраструктуры понадобится 600–700 млрд рублей. Таким образом, общий объём инвестиций превысит 1 трлн рублей.

При этом сумма в 1 трлн рублей не выглядит аномальной: например, строительство «Транссиба‑2» оценивают в 5 трлн рублей, а железной дороги до Кызыла — в 1 трлн. Однако главная проблема — не стоимость, а долгосрочная востребованность: проект рассчитан на десятилетия, а перспективы спроса на уголь спрогнозировать сложно.

В качестве альтернативы эксперт предлагает развивать в Кузбассе углехимию. По его словам, сейчас 85% ПВХ, который завозится из Китая, производят именно с помощью углехимических технологий. «Так что надо в этом направлении Кузбассу разворачиваться», — считает экономист.

Отдельно экономист проанализировал речной и морской путь.