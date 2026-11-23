Реконструкция трамвайных путей в Кемерове идёт по плану. Глава города Дмитрий Анисимов в интервью NGS42.RU сообщил, что движение трамвая № 10 на участке от Кузнецкого проспекта по улице Ленина возобновится уже в следующем году.

Мэр отметил, что самый трудоёмкий этап — подземные работы — практически завершён. Сейчас подрядчики доделывают обустройство пересечений: без них невозможно приступить к укладке рельсов и шпал. В ближайшие полтора месяца специалисты сосредоточатся на защите инженерных сетей и непосредственной установке трамвайных путей.

Снять ограждения с участка планируют в 2027 году: тогда в каждом направлении откроют по две полосы для транспорта. Следующим этапом станет ремонт участка на улице Дзержинского — от улицы Ленина до Ноградской. По планам городской администрации, всю инфраструктуру маршрута № 10 должны привести в порядок до 2029 года.