5 декабря в 12:00 в Мысках торжественно откроют резиденцию Деда Мороза. Площадка расположится на территории природного заповедника «Кузнецкий Алатау». Вход для всех желающих свободный.

Гостей ждёт насыщенная праздничная программа. Дед Мороз и Снегурочка примут посетителей в своих владениях и выслушают заветные желания. Для взрослых и детей подготовили развлекательные конкурсы и зимние забавы. Атмосферу волшебства создадут тематические украшения в лучших праздничных традициях. На сувенирной ярмарке можно будет приобрести уникальные изделия ручной работы. В Русской избе гостей угостят чаем и лакомствами.

Для любителей активного отдыха организуют прогулки на санях, запряжённых лошадью. Также в программе — посещение вольерного комплекса с дикими животными.

Также 5 декабря запланировано открытие официальной резиденции Деда Мороза в Кузбассе в музее-заповеднике «Томская писаница».