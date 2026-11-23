Для того, чтобы не допустить нарушения пищеварения и быть более здоровым, важно правильно и разнообразно питаться. Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Галина Латаева дала рекомендации, какие продукты для этого есть ежедневно.

Так, для энергии и работы мозга подойдут продукты, богатые витаминами группы В: субпродукты (в первую очередь — печень), цельнозерновые крупы, бобовые, яйца, темная зелень. Защищает клетки от повреждений витамин С, которым богаты болгарский перец, шиповник, лимон, черная смородина, киви и все виды капусты. Здоровье кожи и зоркое зрение поддержат витамин А и каротиноиды — это печень трески, оранжевые и красные овощи и фрукты (этот витамин лучше усваивается с добавлением жиров — сливочного и растительного масла, сметаны).

Тыквенные семечки, миндаль, горький шоколад (минимум 75% какао), шпинат и авокадо богаты магнием, который нужен для крепкого сна, борьбы со стрессом и чёткой работы сердечно-сосудистой системы.

Главный же охранник молодости клеток — витамин Е (нерафинированные растительные масла, пророщенная пшеница, семечки подсолнечника, миндаль и авокадо). А баклажаны, фиолетовая цветная капуста, лук — мощные растительные антиоксиданты и содержат антоцианы, благодаря которым укрепляются стенки сосудов, снижается уровень «плохого» холестерина и клетки меньше стареют.