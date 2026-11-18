В Кузбассе оглашён приговор матери и отчиму 14‑летнего Кирилла Ч., над которым длительное время издевались: отчим неоднократно разрезал и сшивал мальчику губу. Мужчина получил больше 16 лет колонии, а женщина — больше 13.

Как пояснили в Следственном комитете Кузбасса в ответе на запрос NGS42.RU, семья вела кочевой образ жизни — постоянно переезжала из региона в регион, нигде не регистрировалась по месту жительства, дети не посещали образовательные и медицинские учреждения, в социальные службы не обращались. Из‑за этого семья оставалась «невидимой» для органов профилактики и силовиков.

В СК сообщили, что уголовное дело о халатности в отношении соцслужб было прекращено из‑за отсутствия состава преступления. Следователи не установили прямой причинно‑следственной связи между бездействием должностных лиц и жестоким обращением с ребёнком — никто не мог предотвратить насилие.