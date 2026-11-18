В Новосибирске специалисты выявили превышение предельно допустимых концентраций (далее ПДК) загрязняющих веществ в Заельцовском и Калининском районах. В Заельцовском районе уровень содержания пыли достиг 1,4 ПДК. В Калининском районе концентрация фенола оказалась выше нормы в 1,8 раза.

При этом в Искитиме и Бердске ситуация спокойнее, пишет Горсайт. Ранее в Новосибирске был введён режим неблагоприятных метеоусловий.

Такой же режим в Кузбассе вводили с 13 по 18 ноября почти во всех муниципалитетах, однако его продлили ещё на сутки, то есть до 18 часов 19 ноября.