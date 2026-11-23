В Кузнецком индустриальном техникуме запустили профориентационный проект «Индустрия будущего 2.0». Инициатива реализована совместно техникумом, ЕВРАЗ ЗСМК и общеобразовательными школами — её участниками стали около 250 школьников Новокузнецка. Программа ориентирована на учащихся 8–9 классов и призвана помочь подросткам ближе познакомиться с рабочими профессиями, чтобы они могли более осознанно планировать дальнейшее обучение и карьеру.

Ключевая особенность проекта — сочетание теоретических знаний с реальной практикой. Вместо одних лишь лекций школьники работают на современном оборудовании в мастерских техникума и осваивают ключевые направления: металлургию, машиностроение и автоматизацию.

Программа выстроена с учётом возраста участников: восьмиклассники проходят шесть учебных модулей и под руководством экспертов пробуют силы в современных рабочих профессиях. Для девятиклассников предусмотрена возможность параллельно со школой получить профессиональный разряд — это станет дополнительным преимуществом при поступлении в техникум.

Важный элемент обучения — знакомство с реальным производством. Школьникам проводят инструктаж по технике безопасности и выдают спецодежду, благодаря чему ребята не только учатся применять технологии на практике, но и осваивают культуру безопасного труда.

«Проект „Индустрия будущего 2.0“ демонстрирует, как образовательные учреждения и крупные промышленные предприятия могут совместно формировать кадровый потенциал региона и помогать подросткам сделать уверенный шаг в будущее», — отметил руководитель управления по обучению и развитию персонала комбината Алексей Домнышев.