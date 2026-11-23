Кемеровское УФАС внесло ООО «Гарант Строй СТ» в Реестр недобросовестных поставщиков на два года. Компания выступала подрядчиком по договору на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, но не выполнила обязательства в полном объёме.

Как установили в ведомстве, организация демонтировала лишь часть элементов кровли, после чего покинула объект. При этом подрядчик не позаботился о защите конструкций от осадков — в результате имуществу МКД был нанесён ущерб. Кроме того, с июня 2026 года компания прекратила членство в СРО Ассоциации «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса».

В УФАС пришли к выводу, что ООО «Гарант Строй СТ» умышленно уклонилось от надлежащего исполнения условий договора. Доказательств, опровергающих этот вывод, подрядчик не представил.