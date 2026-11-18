В Иркутске за сутки выпало 8 мм осадков, а высота снежного покрова достигла 19 см — это на 11 см выше нормы. По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в регионе введён режим повышенной готовности, сообщают sibnovosti.ru.

Из‑за непогоды на федеральной автодороге Р‑258 «Байкал» на несколько часов в Шелеховском и Слюдянском районах было ограничено движение грузового и общественного транспорта. Расчисткой федеральных трасс в области занимались 133 единицы спецтехники. По прогнозам синоптиков, снег в регионе будет идти до конца недели.

В Кузбассе тем временем снега практически нет, зато с 13 ноября действует режим неблагоприятных метеоусловий. Мы писали, что в соседнем Новосибирске, где тоже ввели этот режим, нашли превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе нескольких районов.