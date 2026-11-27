По данным синоптиков, в выходные в Кузбассе ожидается мокрый снег, местами снег с дождём, а также гололедица, сильный ветер с порывами до 23 м/с. Температура воздуха составит до −6 °C ночью и до +5 °C днём.

Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим, соблюдать увеличенную дистанцию и боковой интервал. На скользкой дороге важно избегать резких манёвров — они могут привести к потере управления и ДТП.

Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, убедившись, что водители их видят и пропускают. Стоит помнить, что в гололёд тормозной путь автомобиля увеличивается. В тёмное время суток и при плохой видимости лучше использовать световозвращающие элементы на одежде — так человек будет заметнее для водителей.