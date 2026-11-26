Центральный районный суд Кемерова вынес обвинительный приговор десяти медицинским работникам, сообщает прокуратура и следком региона. Фигурантов дела признали виновными сразу по ряду статей УК РФ — в том числе в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подделке документов и рецептов, а также в незаконном обороте и сбыте психотропных и сильнодействующих веществ (включая покушения на такие преступления).

Как установил суд, с 1 января 2022 года по 20 марта 2023 года осуждённые без разрешительной документации, нужного образования и квалификации оказывали на дому платные медицинские услуги. Они минимум 13 раз выезжали к различным кузбассовцам, ставили капельницы алкоголикам и наркоманам.

Чтобы получать необходимые препараты, в том числе содержащие психотропные и сильнодействующие вещества, участники группы подделывали рецепты. Лекарства закупали в аптеках региона, а затем сбывали тем, кому оказывали нелегальные услуги.

Суд назначил им от 10 лет 3 месяцев до 16 лет лишения свободы со штрафом от 100 тыс. до 190 тыс. рублей с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Трём осуждённым — в виде штрафов от 300 тыс. до 450 тыс. рублей.