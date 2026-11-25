Финал конкурса «Мисс Вселенная — 2026» состоялся накануне в Сан‑Хуане (Пуэрто‑Рико). Россию на состязании представляла Александра Сташкевич из Тюмени — она дошла до полуфинала, но не вошла в ТОП‑30 участниц.

Несмотря на то, что Александре не удалось попасть в тридцатку лучших, в соцсетях её продолжают активно поддерживать. В «Мисс Россия» отметили, что гордятся сибирской участницей и считают, что она достойно представила страну, пишет «Мега Тюмень».

Титул «Мисс Вселенная» в этом году достался Дженнифер Баррето из Пуэрто‑Рико. Победа девушки принесла своей стране уже шестую корону конкурса и при этом стала первой победительницей, у которой есть ребёнок.