Мэр Междуреченска Павел Камбалин сообщил о запуске аэробота для перевозки жителей посёлка Майзас через реку Томь. Транспорт начнёт работать в светлое время суток с 26 ноября.

Расписание рейсов: утренний — с 09:00 до 09:45; вечерний — с 16:00 до 17:00.

Напомним, понтонный мост в районе Майзаса вышел из строя: его элементы разорвало из‑за резкого подъёма уровня воды, удара волны и скопления шуги. Сейчас подрядная организация готовит территорию — это нужно, чтобы подтянуть части понтона ближе к берегу.

С учётом опыта прошлых лет власти готовятся к обустройству ледовой переправы — её организуют, если не удастся восстановить понтонный мост после того, как река начнёт замерзать.