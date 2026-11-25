Ростехнадзор в ходе внеплановой проверки выявил серьёзные нарушения на ООО «Кемеровская птицефабрика». В частности, на газопроводы и газовое оборудование отсутствовала проектная документация, не была проведена обязательная экспертиза промышленной безопасности объектов, введённых в эксплуатацию ещё в 2007-2012 годах, а также корпусов зданий 1970-1980‑х годов постройки.

Кроме того, не велось техобслуживание газопроводов, не назначали ответственных за производственный контроль и безопасную эксплуатацию сетей, штат инженерно‑технических работников был неукомплектован, а гендиректор не прошёл проверку знаний по промбезопасности.

Суд установил, что нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью людей — в том числе из‑за риска разрушения зданий из‑за повреждения фундаментов. Компанию признали виновной и назначили штраф в размере 200 000 рублей.