Стали известны результаты экспертизы воды, которую провели независимые специалисты. Власти Кемерова выясняют причину подтоплений жителей завокзальной части города.

Согласно анализу, вода — грунтовая. Это значит, что причина подтоплений не в авариях на водопроводе. Для решения проблемы нужно наладить систему поверхностного водоотведения. Ранее такой подход уже дал результат: после расчистки засыпанного отводного кювета рядом с железной дорогой уровень воды в ряде погребов снизился и местами полностью сошёл.

Уже сегодня начнут комплексно расчищать и углублять водоотводные кюветы вдоль улиц завокзального района.

Специалисты территориального управления Заводского района дважды в день замеряют уровень воды в подполах и погребах домов. Сейчас показатель держится в пределах 1–5 сантиметров. Мониторинг будет продолжаться, а встречи с жителями быть регулярными.