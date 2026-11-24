В Кемеровской области с 1 марта 2027 года и вплоть до 1 марта 2032 года полностью для всех запретят продажу вейпов. Под запрет попадут одноразовые вейпы с заправленной жидкостью, многоразовые электронные сигареты, а также отдельно продаваемые жидкости — в том числе безникотиновые.

Токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов напоминает, что отсутствие никотина не делает аэрозоль безопасным. Основу пара составляют пропиленгликоль и глицерин: при нагревании они распадаются с образованием альдегидов — формальдегида, ацетальдегида и акролеина. Эти вещества раздражают дыхательные пути и потенциально способны вызывать онкологические заболевания.

Кроме того, опасность представляют ароматизаторы — например диацетил, который часто используют для создания сливочных вкусов: он связан с риском тяжёлых поражений лёгких. Ещё один фактор риска — металлы (свинец, никель, олово), которые могут попадать в пар из нагревательного элемента устройства.