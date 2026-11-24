В Новокузнецком муниципальном округе запустят геологические экскурсии — об этом сообщил глава округа Андрей Шарнин.

Центром притяжения станет пешеходный маршрут «Кузбасс самоцветный», разработанный сотрудником Новокузнецкого геологического музея Ольгой Берляковой. Прогулка пройдёт по территории Бунгуро‑Листвянского месторождения и позволит участникам буквально заглянуть в геологическое прошлое Кемеровской области — на 390 миллионов лет назад.

Маршрут призван раскрыть малоизвестную грань Кузбасса: регион привыкли ассоциировать с углём и железной рудой, но его недра богаты и разнообразными самоцветами. Проект уже получил признание на федеральном уровне — маршрут «Кузбасс самоцветный» вышел в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2026».

А ранее мы писали, что туризм в Кузбассе стал стабильно приносить региону 3 млрд рублей в год.