Вклад туристической сферы в экономику Кузбасса достиг трёх миллиардов рублей в год, сообщил губернатор Илья Середюк. Доля отрасли в экономике региона продолжает расти: на сегодняшний день в ней создано свыше 15 тысяч рабочих мест. При этом действующие инвесторы закладывают дальнейший рост, а также прорабатывают новые проекты.

Туризм остаётся одним из перспективных направлений. Власти делают акцент не только на горнолыжных комплексах и традиционных зимних развлечениях, но и хотят сделать отдых круглогодичным и ориентированным на семьи, а также расширить возможности для поездок между муниципалитетами.

Илья Середюк поручил главам территорий обновить перечень объектов, перспективных для развития внутреннего туризма. В качестве точек притяжения могут выступать живописные природные локации, масштабные фестивали и необычные промышленные предприятия.

Интересно, что за 2024 год в кузбасскую казну поступило тоже три миллиарда рублей от туризма (тогда был впервые отмечен рост на 30% от этой сферы).