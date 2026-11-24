Мэр Междуреченска Павел Камбалин сообщил, что в посёлках Майзас и Ортон, где из‑за шуги и сильного течения расцепило понтонный мост, обеспечено жизнеобеспечение. В округе введён режим повышенной готовности. Работает штаб под руководством первого заместителя главы округа.

В населённых пунктах работают фельдшерско‑акушерские пункты, на месте находятся медицинские специалисты, сформирован запас лекарств. На данный момент в посёлках нет беременных женщин и людей, которым требуется экстренная медпомощь.

Для возможного экстренного перемещения организовано дежурство плавсредств. Продукты в школу посёлка Ортон завезены заранее, в местных магазинах есть необходимый ассортимент товаров, дополнительно созданы продовольственные запасы.

Специалисты уже предварительное обследовали мост: выявлено частичное повреждение элементов крепления. Для определения дальнейших шагов состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.