Промышленновский районный суд продлил срок содержания под стражей директору Окуневского детского дома «Мечта». Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, директор организовала выплату стимулирующих и компенсационных надбавок сотрудникам учреждения, хотя дополнительной работы они фактически не выполняли. Затем обвиняемая разными способами получала от работников перечисленные им деньги — в том числе наличными и переводами на банковскую карту своей дочери — и распоряжалась средствами по собственному усмотрению.

В результате бюджету Министерства образования Кузбасса был нанесён ущерб 100 тысяч рублей. Впервые суд заключил женщину под стражу 27 марта 2026 года на два месяца, после этого меру пресечения неоднократно продлевали. Сейчас женщина останется под стражей до 25 января 2027 года. Постановление суда ещё не вступило в законную силу.