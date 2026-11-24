Прокуратура и полиция Кемеровской области проводят проверку после дорожно‑транспортного происшествия с грузовым автомобилем в Прокопьевске.

По предварительным данным, авария случилась накануне около 22:00 на улице Соколовской. Водитель грузовика «ДАФ», 53‑летний мужчина, не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате произошёл разлив дизельного топлива. Сам водитель получил травмы, его госпитализировали.

Из-за ДТП ограничивали движение на этом участке, однако сейчас оно полностью восстановлено.