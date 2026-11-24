В Новокузнецке суд вынес приговор бывшему сотруднику исправительного учреждения. Его признали виновным в превышении полномочий и в том, что он заставлял свидетелей давать ложные показания.

Как установил суд, в июле 2025 года в колонии (ФКУ ЛИУ‑16) нескольким осуждённым нанесли телесные повреждения. Чтобы скрыть причастность к этому так называемого «актива» колонии и не испортить показатели работы учреждения, руководство решило свалить вину на других заключённых. Свидетелей-осуждённых заставляли говорить неправду. Им угрожали, что «актив» причинит им вред.

На суде мужчина полностью признал свою вину. С учётом того, что он пошёл на досудебное соглашение о сотрудничестве, суд назначил ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, ему запретили в течение двух с половиной лет занимать должности в ФСИН, где нужно выполнять властные полномочия. Также его лишили специального звания «капитан внутренней службы». Приговор пока не вступил в законную силу.