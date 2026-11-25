Жительница Белова, чей дом — как и ещё около десятка частных домов в городе — годами страдает от воды в подполах, обратилась за помощью к Деду Морозу. Женщина отправила письмо в Великий Устюг, надеясь привлечь внимание к многолетней проблеме.

Ответ пришёл довольно быстро — его опубликовали читатели NGS42.RU. Дед Мороз искренне посочувствовал беловчанам, но с сожалением отметил, что даже новогоднее чудо тут не поможет: справиться с подтоплениями способны только профильные специалисты — строители и инженеры‑проектировщики.

«Я от всей души желаю, чтобы ваши просьбы были услышаны. Не опускайте руки, боритесь за свои дома и поддерживайте друг друга», — написал волшебник.

Напомним, Белово сильно топит с лета прошлого года. Но не весь, лишь частный сектор, и тот избирательно. Вода почти не уходит из подвалов людей, а если уходит, то временно. В октябре в городе определили подрядчика для проекта системы защиты от подтоплений. Победителем признан Научно‑исследовательский институт горного дела из Белгорода.