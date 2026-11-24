Мэр Междуреченска рассказал об итогах заседания оперативного штаба, на котором детально разобрали ситуацию с транспортной связью с посёлками Майзас и Ортон. Речь идёт о понтонном мосте, который смыло шугой и быстрым течением.

Сейчас восстановить понтонный мост не получается из‑за погодных условий: — ледяная взвесь забивает русло. Кроме того, несколько звеньев переправы серьёзно повреждены. Оценить, можно ли их отремонтировать, получится только после того, как части понтонной конструкции удастся подтянуть к берегу. Власти прорабатывают возможность обустройства ледовой переправы.

При этом запасы продуктов питания сформированы, в фельдшерско‑акушерских пунктах дежурят медработники. Для экстренных случаев задействуют плавсредства управления ГО и ЧС. Режим повышенной готовности сохраняется. Для связи с территориальными управлениями можно использовать следующие телефоны: Майзас — 89236238427; Ортон — 89235320574.