Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что Президент России Владимир Путин поручил утвердить до конца года программу строительства центров обработки данных в угольных регионах страны.

«В первую очередь это касается Кузбасса. У нас есть конкретные наработки, представлял их в октябре на Российской энергетической неделе. Уже провели переговоры с ведущими российскими IT-компаниями, в числе которых СБЕР, Яндекс», — отметил глава региона.

Напомним, ЦОДы могут появиться в отработанных угольных карьерах. Для охлаждения техники специалисты задумывали использовать воду из подземных источников, а сам дата-центр закрывать сверху кровлей и озеленять. Это поможет и рекультивировать отработанный карьер, и сократит затраты на строительство, и обеспечит более высокий уровень защищённости за счёт размещения на большой глубине.