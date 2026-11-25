В Шерегеше родители учащихся школы № 11 обеспокоены организацией учебного процесса во время капитального ремонта здания и отсутствием учителя русского языка и литературы. Об этом сообщил один из родителей в соцсетях губернатора, попросив провести проверку, обратило внимание издание «СтальМедиа».

По словам заявителя, педагога по русскому языку и литературе в школе нет уже второй месяц, а в администрации на вопросы отвечают лишь, что специалиста ищут. Родителей также тревожит формат обучения во «временной» школе: активно используются цифровые платформы и рассылка заданий — например, еженедельно детям дают 5–7 заданий на платформе «Учи.ру», широко задействован электронный дневник, а по музыке и технологии задания зачастую просто присылают в чат с формулировкой «изучите, сделайте дома».

В пресс‑службе администрации Таштагольского муниципального округа подтвердили, что учитель русского языка и литературы уволилась по собственному желанию: в 5‑х классах предмет сейчас ведёт заместитель директора, а в 8‑х классах уроки русского языка и литературы не проводятся с 5 ноября. Чиновники заверили, что директор школы и управление образования ежедневно ищут педагога. В 8‑х классах 26 часов в неделю проходят в очном формате, а 5 часов — дистанционно; такой формат назван вынужденной мерой на время капремонта, завершить который планируют к 2027 году.