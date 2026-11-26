На прямой линии губернатора люди спросили, когда появится на деле, а не на словах электричка из Кузбасса до Новосибирска. Илья Середюк сообщил, что этот вопрос прорабатывается, хотя он весьма непростой.

Глава региона пояснил, что кузбасские железнодорожные сети загружены промышленными грузами (металл, химия и уголь). Если выходить в соседние регионы, властям и дорожникам нужно согласовывать графики грузов и пассажирских составов на федеральных магистралях. Однако несколько направлений чиновники всё же хотят запустить.

Так, железнодорожники пересматривают графики и ищут окошки для маршрутов Новосибирск — Кемерово, Новосибирск — Новокузнецк, Новосибирск — Таштагол — Шерегеш. Возможно, в дальнейшем появится поезд или электричка и до Красноярска.