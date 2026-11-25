25 ноября 2026 года исполнилось пять лет со дня взрыва на шахте «Листвяжная», который унёс жизни 51 человека — горняков и спасателей. Спустя три года после трагедии предприятие возобновило добычу угля, однако проблемы с промышленной безопасностью остаются острыми.

Как выяснил kuzbass.aif.ru, проанализировав сводки Ростехнадзора, нарушения на «Листвяжной» фиксируются регулярно. Уже в 2023 году инспекторы остановили выемку угля из новооткрытой лавы из‑за сбоев в работе системы аэрогазового контроля. В 2024 году официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль сообщал о трёх случаях нарушений на шахте, в 2025‑м — о пяти (в том числе о тяжёлом травмировании работника). В 2026 году ситуация заметно обострилась: уже в конце января все работы на «Листвяжной», за исключением мероприятий по жизнеобеспечению, были приостановлены. Причиной стали неисполнение проектных решений по ликвидации и проветриванию выработок, а также самонагревание угля.

По данным на конец ноября, Андрей Виль не включал «Листвяжную» в список нарушителей только в сентябре и октябре — во все остальные месяцы шахта стабильно фигурировала в его еженедельных сводках. За год инспекторы 11 раз приостанавливали отдельные участки и горные установки. Основные причины — превышение допустимой концентрации метана, нарушение взрывобезопасности оборудования и несоблюдение требований проектной документации.