В Топкинском округе расследуют смертельное ДТП. Авария случилась сегодня примерно в 9:00 на 207‑м километре трассы Р‑255 «Сибирь».

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda допустил грубое нарушение — выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с Hyundai Solaris. От удара легковушку отбросило под грузовой автомобиль DAF с полуприцепом.

Водитель Hyundai Solaris погиб до приезда медиков. Водитель Honda получил травмы — его госпитализировали бригадой скорой помощи.

Правоохранители выясняют все детали аварии. Следственно‑оперативная группа продолжает работу на месте ДТП. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).