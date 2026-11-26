На прямой линии губернатора люди спросили, когда выплатят зарплату на «Анжерской-Южной». Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что о ситуации известно и что там уже встречались с новым более эффективным собственником. В декабре, как надеются власти, проблему решат и выплатят горнякам средства. Кроме «Анжерской-Южной», проблемы с зарплатами сохраняются на шахтах «Инской», «Спиридоновской» и у «Северного Кузбасса».

Глава региона признался, что когда 4 года назад стало понятно, что кризис будет серьёзным, никто не ожидал, что он будет таким продолжительным. Однако тогда различные эксперты предрекали закрытие в Кемеровской области чуть ли не половины угольных предприятий. Фактически же из 150 приостановили работу 17 (было 18, но одно предприятие запустило работу). Это стало возможным благодаря принятым мерам по отсрочкам платежей на федеральном и региональном уровнях, встречам с собственниками компаний.

По словам Ильи Середюка, 12 из 17 приостановленных предприятий точно можно запустить снова при улучшении конъюнктуры на угольном рынке. В регионе не произошло и скачка безработицы — людей перераспределяют по другим шахтам и разрезам, переобучают. Власти надеются, что кризис скоро завершится.

kuzbass.aif.ru вспоминает гигантов-должников и рассказывает, что делать людям, которые год не видят заработанных денег.