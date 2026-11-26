В рамках прямой линии губернатору Илье Середюку задали вопрос, зачем строить в регионе парки, памятники и крупные объекты, если можно просто поднять людям зарплаты.

Глава региона привёл в пример, что когда мы ходим по улицам, то восхищаемся сталинским ампиром и домами того же Новокузнецка, удивляемся широким проспектам — выходит, что прежние градостроители поступили правильно, хотя где-то в городах во время строек частично ещё могло не быть коммунальной инфраструктуры.

«Стройка — это хорошо, потому что это рабочие места, налоги, развитие местных строительных производителей. Мы создаём на века то, что пригодится будущим поколениям», — уверен Илья Середюк.

Он напомнил, что не все финансируется из напряжённого областного бюджета. Власти работают так, чтобы максимально привлекать внебюджетные и федеральные средства. Илья Середюк вспомнил Парк Александра Невского в Кемерове — саму скульптуру бюджет региона не финансировал, лишь благоустройство территории рядом.

Однако ранее мы писали, что в Кузбассе подозревают кражу 59 млн при стройке парков, в т. ч. Невского.