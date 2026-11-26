В Берёзовский городской суд поступил иск, призванный решить проблему теплоснабжения посёлка шахты «Берёзовская», где проживают порядка 3,5 тысячи человек. Основанием для обращения стали итоги проверки готовности местной котельной к отопительному сезону 2026–2027 годов.

Согласно акту от 23 октября, котельная признана неготовой к зиме — её индекс готовности составил лишь 0,08%. При этом нарушения требовалось устранить до 1 декабря, но к настоящему моменту они не ликвидированы, а паспорт готовности объекта так и не получен.

Среди ключевых проблем — дефицит персонала (не хватает примерно 40% работников), недостаточный объём запаса угля разрешённой марки, а также применение топлива, не соответствующего установленным требованиям. Всё это повышает риск перебоев с подачей тепла жителям посёлка.

Прокурор города в исковом заявлении потребовал обязать АО «УК «Северный Кузбасс» устранить выявленные нарушения; ОАО «СКЭК» — обеспечивать потребителей теплом и горячей водой в нужных объёмах и надлежащего качества вплоть до завершения отопительного периода, а администрацию Берёзовского городского округа — принять необходимые меры по организации бесперебойного теплоснабжения.