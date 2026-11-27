Сервис бронирования ТВИЛ.РУ составил рейтинг самых дорогих направлений для поездок в декабре 2026 года. Лидером списка стал горнолыжный курорт Шерегеш: средняя стоимость одной ночи здесь достигает 24 708 рублей (при средней продолжительности поездки в шесть ночей).

На второй строчке — Переславль‑Залесский (Ярославская область) со средней ценой за ночь 15 773 рубля (средняя длительность отдыха — 2 ночи). Третье место заняла Ольгинка (Краснодарский край): здесь ночь в декабре обойдётся в среднем в 13 773 рубля (при поездке на 4 ночи).

В десятку наиболее дорогостоящих направлений также вошли Архыз (Карачаево‑Черкесия), Каменномостский (Адыгея), Абрау‑Дюрсо (Краснодарский край), Красная Поляна (Краснодарский край), Великий Устюг (Вологодская область), Домбай (Карачаево‑Черкесия), Терскол (Кабардино‑Балкария).