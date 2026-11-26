В Новокузнецке стартует масштабный капитальный ремонт акушерского стационара № 1, где в январе текущего года скончались девять младенцев. Тендер на проведение работ разместили 26 ноября на сайте государственных закупок, заметил ngs42.ru.

Начальная цена контракта — 1 миллиард 40 миллионов рублей. Подрядчик должен будет разработать проектно‑сметную документацию и выполнить ремонт. В здании, где нашли грибок и вирусы, обновят отопление, водоснабжение и вентиляцию, а также приведут в порядок коридоры, помещения, фасад, крышу и подвал стационара. Вопрос оснащения роддома новым оборудованием пока не решён: в документации к тендеру указано, что учреждение уже располагает необходимыми приборами.

Приём заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 14 декабря. Победителю аукциона предстоит подготовить проект ремонта до конца февраля 2027 года, а все строительно‑ремонтные работы завершить не позднее 25 декабря того же года.

Заказчиком выступает Новокузнецкая городская больница № 1. Источник финансирования не обозначен, однако ранее власти Кузбасса заявляли, что как минимум часть средств может быть выделена федеральным Минздравом.