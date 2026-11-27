Предупредительный список Банка России пополнился двумя нелегальными проектами с признаками финансовых пирамид — LumenX и Black Sea Club.

LumenX позиционирует себя как автоматизированная ИИ‑платформа для торговли на криптовалютном рынке. Black Sea Club — новый проект тех же организаторов: они убеждают участников вступить в него из‑за «смены держателя токена» и необходимости компенсировать потери.

Мошенники привлекают клиентов через Telegram‑каналы, соцсети и мессенджеры: обещают быстрый доход от инвестиций, уверяют, что зарабатывать с ИИ просто и безопасно, но не раскрывают механизм формирования доходности. Как пояснил управляющий Отделением Кемерово Банка России Сергей Драница, выплаты в таких схемах идут за счёт новых участников, а потеря вложенных средств — лишь вопрос времени.

Сейчас сайты компаний направлены на блокировку. Чтобы не стать жертвой мошенников, перед вложением денег проверьте легальность финансовой организации в предупредительном списке.