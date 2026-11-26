Суд в Томске удовлетворил иск структур ОАО «КДВ», АО «Боавишта» и АО «Кондитерус ком» к Денису Штенгелову* — бывшему владельцу холдинга «КДВ групп». С предпринимателя взыскано 5,44 млрд рублей.

По данным ТАСС, компании добивались признания недействительными договоров займа и возврата суммы основного долга. Также суд взыскал с бизнесмена 10,2 млн рублей — это расходы на оплату госпошлины в пользу «КДВ».

Как узнал из своих источников kuzbass.aif.ru, теперь упомянутые выше компании могут платить меньше налогов, поскольку эти налоги считают в зависимости от дебиторского баланса. Задолженность по займам, которые Штенгелов*, по решению суда, выводил незаконно, могут признать безнадёжной (только если бизнесмен не оплатит взыскиваемую сумму) и списать с баланса в определённом порядке. Тогда фирмы смогут не платить будущие налоги на эту сумму и вернут переплату, которую отдавали бюджету с неполученных денег.

Напомним, в 2025 году Генпрокуратура подала заявление в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего владельца торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова* и его отца Николая. Штенгелов* был основным акционером «КДВ групп» (бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», Calve, «Кириешки», «Ореховичи», «Балтимор», «Чипсоны» и др.). Что из-за этого ждёт яшкинцев и кузбасскую экономику, рассуждал kuzbass.aif.ru.

*признан экстремистом, его деятельность в РФ запрещена.