Горнолыжный сезон в стране в самом разгаре, однако важно помнить, что активный отдых может нести риски для здоровья. Врач по лечебной физкультуре высшей категории Юлия Рябова в беседе с kuzbass.aif.ru рассказала, при каких симптомах нужно немедленно прекратить спуск.

По словам специалиста, поводом для остановки служат головокружение, сильная или нарастающая головная боль, тошнота, нарушения зрения, выраженная слабость, необычно сильное сердцебиение или перебои в работе сердца. Особую тревогу должны вызывать боль или чувство сдавления в груди, сильная одышка и предобморочное состояние.

Также важно не игнорировать боль в мышцах и суставах. Если после падения или неловкого движения появилась резкая боль, отёк или стало трудно двигаться, нужно сразу прекратить катание и обратиться к медикам.

«Не стоит пытаться побороть плохое самочувствие усилием воли. Если появились головокружение, слабость или нарушилась координация, продолжение спуска грозит падением и серьёзной травмой. При тревожных симптомах следует остановиться в безопасном месте и попросить о помощи. А если возникли боль в груди, выраженная одышка, потеря сознания или неврологические нарушения — требуется экстренная медицинская помощь», — предупреждает Юлия Рябова.