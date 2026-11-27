29 ноября в России празднуется День матери. Управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмила Бабичук в преддверии праздника напомнила, какие выплаты получают мамы после рождения ребёнка.

Так, сначала Соцфонд автоматически присваивает малышу СНИЛС и оформляет сертификат на материнский капитал. Уведомления об этом поступают маме в личный кабинет на Госуслугах. Также без заявления одному из работающих родителей (по умолчанию — маме) выплачивается единовременное пособие при рождении ребёнка. В Кемеровской области его размер составляет 36 985,59 руб. Для неработающих родителей, студентов и усыновителей действует заявительный порядок — им нужно обратиться с заявлением в СФР.

В течение первых полутора лет жизни ребёнка трудоустроенная мама, находясь в отпуске по уходу, получает ежемесячное пособие — оно составляет 40% от её среднего заработка за два года. При этом установлены пределы выплаты: минимум — 13 870,53 руб., максимум — 83 021,18 руб. в месяц. При рождении двойни или тройни пособие предоставляется на каждого ребёнка. Оформить выплату могут не только мамы, но и работающие папы, бабушки или дедушки.

Неработающие мамы тоже могут претендовать на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет — при условии, что семья пройдёт комплексную оценку нуждаемости.