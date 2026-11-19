В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона хирурги провели экстренную операцию 7‑летней пациентке: из её желудка и кишечника извлекли 38 металлических предметов. Среди них — 28 шариковых магнитов, несколько металлических скоб, 4 шурупа и кнопки.

Как цитирует заведующего детским хирургическим отделением Вячеслава Ванюхина «7 канал Красноярск», девочка поступила в больницу с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Первоначально врачи заподозрили инвагинацию кишечника — состояние, при котором один его участок внедряется в другой. Однако рентген брюшной полости показал наличие множества инородных металлических тел в желудочно‑кишечном тракте.

Пациентку срочно прооперировали. Медикам удалось успешно удалить все посторонние предметы. Сейчас состояние девочки оценивают как средней степени тяжести. Ей назначена необходимая терапия, ребёнок остаётся под наблюдением врачей.

А ранее в Прокопьевске врачи спасли двух детей, проглотивших магниты.