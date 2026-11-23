Сбер будет способствовать внедрению современных цифровых технологий в Таштагольском округе Кемеровской области, развивая туристическую отрасль региона и повышая качество социального обслуживания жителей округа.

Соглашение о сотрудничестве в день открытия горнолыжного сезона 21 ноября на курорте Шерегеш подписали управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Валерий Белозёров и глава Таштагольского муниципального округа Владимир Макута.

Предметом соглашения является долгосрочное и эффективное сотрудничество в сфере повышения качества жизни населения, внедрение цифровых технологий в отрасли образования и здравоохранения, развитие туристической отрасли, создание и развитие объектов благоустройства.

Валерий Белозёров, управляющий Кемеровским отделением Сбербанка:

«Для Сбера Шерегеш — это не только масштабный инвестиционный проект, но и любимое место отдыха наших клиентов, настоящая душа сибирского туризма. В этом сезоне мы установили на территории курорта яркие арт-объекты, качели рядом с тюбинг-центром «Белка» и фотозону на горе Зелёная. Наши платёжные терминалы теперь встречают гостей уникальной заставкой со СберКотом и дружелюбным йети — хранителем местного пухляка, подчёркивая наш особый, тёплый подход к технологиям. А, чтобы зимний отдых был по-настоящему семейным, Сбер оказал спонсорскую помощь в организации и благоустройстве нового катка. Мы гордимся тем, что помогаем делать Шерегеш самым комфортным и современным курортом России, где продвинутая банковская инфраструктура гармонично вплетена в красоту сибирской природы».

Газманов, горы и «Деревня дураков». Как открыли сезон 2026/2027 в Шерегеше Подробнее

Владимр Макута, глава Таштагольского муниципального округа:

«Сегодня мы подписали соглашение, которое открывает новую страницу в развитии нашего округа. Предмет соглашения — развитие социального и туристического потенциала Таштагольского муниципального округа.

Для нас принципиально важно, что документ охватывает не только туризм, но и качество жизни людей: внедрение цифровых технологий в образование и здравоохранение, развитие цифровых компетенций, создание объектов благоустройства. Это значит, что цифровизация придёт не только на курорт, но и в повседневную жизнь наших жителей.

Шерегеш сегодня — это душа сибирского туризма, и мы рады, что Сбер становится нашим долгосрочным партнёром в развитии всей территории. Впереди — новые проекты, новые возможности и новые победы. Уверен: вместе мы сделаем Таштагольский округ территорией, где хочется жить, работать и отдыхать!»

Реклама ПАО «Сбербанк России»

ИНН 57707083893