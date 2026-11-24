В Железногорске вскоре запустят Комплекс по опытно‑промышленной переработке отработавшего ядерного топлива — на объекте уже завершили отладку оборудования. Ценные материалы планируют возвращать в производственный цикл, а непригодные для дальнейшего использования отходы — надёжно изолировать или утилизировать.

Работу комплекса будет сопровождать подземная исследовательская лаборатория, расположенная на глубине 500 метров. Специалисты на практике изучат, насколько надёжно и безопасно можно размещать долгоживущие радиоактивные отходы в горных породах. Запуск лаборатории намечен на 2031 год, уточняет «7 канал Красноярск».

Заместитель генерального директора Росатома Андрей Никипелов подчеркнул, что отработавшее ядерное топливо перестаёт быть конечной точкой — оно становится ресурсом для производства чистой безуглеродной энергии. Замкнутый топливный цикл сокращает объём радиоактивных отходов и обеспечивает безопасную изоляцию остаточных материалов. По словам представителя госкорпорации, к 2050 году планируется снизить образование высокоактивных отходов от работы АЭС в 100 раз.