Прокуратура Кемеровской области направила в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. Обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ предъявлено 57‑летнему жителю Кемерова, поясняет следком региона.

Как полагает следствие, в сентябре 2025 года обвиняемый пообещал гражданину выступить посредником и передать взятку должностным лицам правоохранительных органов — якобы чтобы добиться прекращения уголовного преследования. При этом мужчина изначально не имел возможности повлиять на ход дела и не собирался выполнять свои обещания.

29 сентября 2025 года на парковке возле торгового центра «Восточный ветер» в Кемерове фигурант получил от потерпевшего 2 млн рублей. Эти деньги он похитил, воспользовавшись доверием гражданина.

Обвиняемый полностью признал вину. Сейчас он находится под стражей. Дело передано в Ленинский районный суд. За совершённое преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.