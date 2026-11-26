В ходе прямой линии губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о бюджетной политике региона. В проекте бюджета на 2027 год заложен дефицит в размере 26 млрд рублей. При этом ключевым приоритетом остаётся своевременная выплата зарплат работникам бюджетной сферы — в том числе специалистам здравоохранения и образования.

«Налог на прибыль мы перестали получать четыре года назад, мы потеряли в течение одного года 60 млрд рублей доходов в наш бюджет. Мы вынуждены были сократить расходы, которые касаются капитальных затрат, искать возможности поддержки федерального бюджета. Первое, с чего начали, — сократили затраты на содержание госаппарата на 25%», — сказал чиновник.

Власти региона продолжают сдерживать рост госдолга и используют федеральный механизм списания бюджетных кредитов. Так, в 2026 году удалось списать 15,5 млрд рублей.