kuzbass.aif.ru сделал запрос в правительство Кузбасса о том, с какими основными странами сотрудничает в экономическом плане Кемеровская область и как изменились объёмы экспорта и импорта за последние пять лет. Как оказалось, часть данных теперь закрыта.

Выяснилось, что публикацию сведений об объёме экспорта Кемеровской области временно приостановило Сибирское таможенное управление — официальные цифры с 2022 года по многим показателям засекречены.

Однако власти ответили редакции, что Кемеровская область продолжает взаимодействовать со странами дальнего зарубежья и странами СНГ в экономическом плане. Основу экспортных поставок из Кузбасса составляют минеральные продукты, металлы и изделия из них, продовольственные товары и с/х сырье, продукция химической промышленности.

Традиционно же Кузбасс импортирует машины, оборудование и транспорт, продукцию химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия из них, текстиль и обувь.