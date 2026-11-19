Внедрение цифрового рубля вызвало волну вопросов — в частности, о том, могут ли работодатели принудительно переводить зарплату в новой валюте. В беседе с «Сиб.фм» адвокат Алексей Белоус подчеркнул, что получение зарплаты в цифровых рублях — добровольная опция для работника, а не обязанность.

Для выплаты в цифровых рублях нужно согласовать порядок и убедиться, что у работодателя есть техническая возможность осуществлять такие переводы. При этом ни у работника, ни у работодателя нет обязанности переходить на эту форму расчётов. Сотрудник не обязан открывать счёт цифрового рубля, а бизнес не обязан выполнять перевод только на основании заявления работника.

По ст. 131 Трудового кодекса РФ, зарплата выплачивается в рублях, а ст. 140 Гражданского кодекса РФ относит платежи цифровыми рублями к безналичным расчётам — то есть такая форма не превращает выплату в неденежную. При этом ст. 136 ТК РФ регламентирует порядок выплаты — по месту работы либо переводом в кредитную организацию, указанную работником, на условиях трудового или коллективного договора. Счёт цифрового рубля ведёт Банк России, а доступ к платформе предоставляет банк, поэтому выбор банка для зарплаты и согласование выплаты на счёт цифрового рубля — это разные вопросы.

Кроме того, обязанность отдельных продавцов принимать цифровые рубли от покупателей вводится поэтапно и касается именно расчётов с клиентами. Это не означает, что работник обязан получать зарплату в цифровой валюте.