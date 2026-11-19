В Кузбассе до 18 часов сегодня, 19 ноября, действует режим неблагоприятных метеорологических условий. Минприроды Кузбасса напомнило, что он связан с краткосрочным сочетанием погодных факторов, из‑за которых загрязняющие вещества хуже рассеиваются в воздухе.

В такие периоды выбросы от промышленных предприятий, выхлопные газы автомобилей и дым из печных труб накапливаются в приземном слое атмосферы — это приводит к образованию смога, который нередко сопровождается неприятным запахом.

В период действия режима кузбассовцам рекомендуют по возможности не выходить на улицу, воздержаться от занятий спортом и тяжёлого физического труда на открытом воздухе, а также не открывать окна в квартирах. Автомобилистам советуют сократить использование личного транспорта.

Решение о введении режима НМУ принимает Кемеровский ЦГМС — филиал ФГБУ «Западно‑Сибирского УГМС».