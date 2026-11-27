Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин вручил премии Правительства Российской Федерации 2026 года в области науки и техники. В числе награждённых — специалисты ЕВРАЗа из Кузбасса и Урала.

Награду присудили за разработку и внедрение инновационных рельсов для высокоскоростных магистралей. Проект реализовали под руководством Алексея Головатенко — ранее он занимал пост операционного директора новокузнецкого комбината, а сейчас является вице‑президентом на Урале. В ходе работы провели масштабную реконструкцию рельсового производства на ЗСМК и создали Центр рельсовых компетенций. Эта площадка стала ключевым центром для развития экспертизы, отработки технологий и внедрения инноваций в рельсовом производстве. Итогом усилий стали уникальные рельсы, рассчитанные на эксплуатацию в российских климатических условиях на высокоскоростных железнодорожных магистралях.

Среди лауреатов премии — главный калибровщик рельсобалочного цеха новокузнецкого комбината Владимир Дорофеев, начальник новокузнецкого научно‑исследовательского центра Егор Полевой, советник вице‑президента компании по рельсовому производству Геннадий Юнин, а также директор по продажам и развитию рельсовой продукции Сергей Палкин.

«Получение премии Правительства РФ — это признание вклада большой команды специалистов компании в развитие отечественной рельсовой продукции и железнодорожной инфраструктуры. Эта награда является результатом слаженной работы инженеров, технологов, производственников и исследователей, которые не только модернизировали производство, но и сформировали базу для дальнейших технологических прорывов», — прокомментировал Алексей Головатенко.