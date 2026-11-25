Желание подзаработать в новогодние праздники в роли Деда Мороза или Снегурочки может обернуться неприятностями — если оказывать такие услуги регулярно и за плату без официального оформления.

Адвокат Алексей Белоус назвал Сиб.фм три легальных способа оформить такую сезонную подработку. Самый простой вариант — статус самозанятого. Второй путь — заключить трудовой или гражданско‑правовой договор с агентством, которое занимается организацией праздников. Третий вариант — зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

В противном случае за ведение предпринимательской деятельности без регистрации грозит штраф от 500 до 2 000 рублей. В налоговой сфере возможны доначисления НДФЛ: для типичной сезонной работы применяется ставка 13%, но в целом шкала от 13 до 22% в зависимости от годового дохода. Инспекторы могут начислить штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если докажут умысел, то 40%. Также предусмотрен отдельный штраф за неподачу декларации 3‑НДФЛ.

Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство наступает лишь в случае, если причинён крупный ущерб — свыше 3,5 млн рублей. Также если ааниматор устраивается в организацию, которая работает с несовершеннолетними, ему обязательно потребуется справка об отсутствии судимости.